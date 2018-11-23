Районный турнир

Более 300 спортсменов собралось на Первенстве Орловского района по дзюдо. Наши не только изучили тактику спортсменов из других регионов, но и добыли медали.
Более 300 спортсменов собралось на Первенстве Орловского района по дзюдо. Наши не только изучили тактику спортсменов из других регионов, но и добыли медали.
Традиционно, в начале декабря проходит так называемая "декада инвалидов". В ее рамках проводятся мероприятия, цель которых - привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. {youtube}e3OX_Ljh7qc{/youtube}
Administrator 04 Дек 2018 Просмотров:12 СпортПодробнее
В областном центре до сих пор не справились с последствиями субботнего снегопада. Причина - не на всю технику из парка Спецавтобазы нашлись водители. {youtube}_hfFddjeviM{/youtube}
Administrator 04 Дек 2018 Просмотров:9 ПолитикаПодробнее
В военно-историческом музее открылась выставка стендового моделизма "Прорыв". Более 300 работ от моделистов Орла, Курска, Липецка и Москвы были представлены широкой публике. {youtube}rb1DZooyMKg{/youtube}
Administrator 03 Дек 2018 Просмотров:16 ОбществоПодробнее
В 2019 году на территории Орловской области продолжится реализация государственной программы "Формирование комфортной городской среды". В 2018 году в ее рамках удалось благоустроить более 150 дворов и 19 других общественных...
Administrator 03 Дек 2018 Просмотров:18 ПолитикаПодробнее