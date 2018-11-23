05Декабря2018

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Районный турнир

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Более 300 спортсменов собралось на Первенстве Орловского района по дзюдо. Наши не только изучили тактику спортсменов из других регионов, но и добыли медали.

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События дня

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Спорт без ограничений

Традиционно, в начале декабря проходит так называемая "декада инвалидов". В ее рамках проводятся мероприятия, цель которых - привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. {youtube}e3OX_Ljh7qc{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 04 Дек 2018 Просмотров:12 Спорт

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Убирать некому?

В областном центре до сих пор не справились с последствиями субботнего снегопада. Причина - не на всю технику из парка Спецавтобазы нашлись водители. {youtube}_hfFddjeviM{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 04 Дек 2018 Просмотров:9 Политика

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Мир на ладони

В военно-историческом музее открылась выставка стендового моделизма "Прорыв". Более 300 работ от моделистов Орла, Курска, Липецка и Москвы были представлены широкой публике. {youtube}rb1DZooyMKg{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 03 Дек 2018 Просмотров:16 Общество

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Программа преображения

В 2019 году на территории Орловской области продолжится реализация государственной программы "Формирование комфортной городской среды". В 2018 году в ее рамках удалось благоустроить более 150 дворов и 19 других общественных...

Administrator - avatar Administrator 03 Дек 2018 Просмотров:18 Политика

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